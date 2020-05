Conversano, con bottiglia piena di benzina dà fuoco ad un'auto: arrestato piromane

BARI - I carabinieri della Stazione di Conversano hanno arrestato un 29enne, con l’accusa di incendio doloso, per aver appiccato il fuoco ad un’auto in sosta. Si tratta di un piromane seriale che con ogni probabilità, già dal 21 maggio scorso, aveva dato alle fiamme dapprima un autocarro parcheggiato sulla pubblica via, poi, alcune attrezzature agricole, stipate all’interno del cortile di un abitazione poco distante.

Il 29enne è stato poi pizzicato dai militari mentre estraeva dal proprio zaino una bottiglia di plastica piena di benzina, gettando il liquido sulle ruote della auto, ma scoperto si è dato alla fuga. Nel tentativo di scappare dai carabinieri ha anche tentato di incendiare un furgone parcheggiato nelle vicinanze, ma è stato bloccato e nel corso della perquisizione personale, sono stati ritrovati un’altra bottiglia piena di benzina, alcuni asciugamani e due accendini, all’interno dello zaino che il giovane aveva con sé, mentre, nella sua abitazione, sono stati recuperati altri dieci litri di benzina.

Al termine delle operazioni il 29enne è stato arrestato e su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari. Sono in corso indagini per chiarire se l’uomo sia responsabile anche degli incendi del 21 maggio.