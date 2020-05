Fase 2, attivate prime 4 Unità assistenza domiciliare in provincia Bari

BARI - Sono operative da oggi, a due mesi dal bando regionale, le prime quattro Usca in provincia di Bari, le Unità per l’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. Le Usca sono presenti a Palo del Colle, Grumo, Triggiano e ad Altamura.

L’obiettivo è il monitoraggio e la presa in carico dei pazienti Covid e dei relativi contatti, per contenere la diffusione del contagio, e nello stesso tempo, ridurre l'afflusso negli ospedali. Sono 72, complessivamente, i medici che divisi in 9 Usca - in stretta collaborazione con i medici di base, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale e coordinati dalla direzione dei Distretti - si occuperanno di monitorare e quindi sorvegliare i pazienti. «Sono state distribuite sulla base di macro aree - spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce - in relazione anche ai pazienti sottoposti a sorveglianza epidemiologica. Sono stati reclutati complessivamente 72 medici, divisi tra medici di continuità assistenziale e liberi professionisti».

Il secondo step della attivazione è previsto il 15 maggio: una volta conclusa la formazione, cominceranno a essere operativi i sette medici della Usca di Gioia del Colle che servirà il distretto 13 e nella stessa giornata entrerà in azione l’unità speciale dell’Area sud (nove medici) con sede logistica all’hospice San Camillo di Monopoli e che avrà sotto la sua responsabilità i distretti 12 e 14. Il cronoprogramma della ASL si concluderà il 18 maggio con l'attivazione presso la sede dell’ex Cto di due Usca impegnate nel distretto di Bari (20 medici) e di una seconda unità nel territorio di Palo e Bitonto.