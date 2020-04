Pazienti Covid trasferiti con velivolo dell’Aeronautica Militare da Bergamo a Bari

BARI - Altre due persone positive al Covid trasportate nella mattinata di oggi in bio-contenimento con un velivolo dell’Aeronautica Militare, un C-130J della 46/a Brigata Aerea, da Bergamo a Bari arrivato alle 14.30.

«L'aereo - sottolinea l’Aeronautica militare - è decollato dalla base di Pisa alla volta di Bergamo con a bordo un team di medici e infermieri della Forza armata specializzati in trasporti in alto bio-contenimento. Presso l’aeroporto di Orio al Serio sono stati imbarcati i due pazienti all’interno delle speciali barelle ATI (Aircraft Transit Isolator) e successivamente il velivolo è ripartito in direzione Bari, dove è atterrato alle 15.15. Al termine delle operazioni di sbarco dei pazienti, il C-130J è rientrato a Pisa, pronto per altre esigenze».

Sono quattordici, con quella odierna, le missioni di trasporto in biocontenimento effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare sul territorio nazionale e all’estero per trasferire in sicurezza ed in totale isolamento pazienti da un ospedale all’altro, supportando così i centri di cura del nord Italia in questo momento maggiormente interessati dall’epidemia.

I due pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Rianimazione, allestito nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari. IL VIDEO