Coronavirus, in volo da Bergamo: in due ricoverati al Policlinico di Bari

BARI - Sono stati ricoverati nel reparto di Rianimazione, allestito nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari, i due pazienti positivi al Covid19, di 56 e 51 anni, provenienti in barella ad alto bio-contenimento dagli ospedali San Paolo di Milano e di Seriate, arrivati in Puglia con un C-130 dell’Aeronautica Militare atterrato alle 15 all’aeroporto Wojtila. Lo comunicano in una nota congiunta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il direttore del Policlinico di Bari Giovanni Migliore. I due pazienti erano attesi all’aeroporto di Bari da due ambulanze con personale del 118, del Policlinico e della Asl Bari, equipaggi composti da medici e infermieri.