Cellamare scende in piazza in favore della legalità: fiaccolata con Emiliano

BARI - Una fiaccolata in piazza e per le strade di Cellamare, per «dire no alla criminalità e sì alla legalità». È questo l’invito arrivato da Gianluca Vurchio, che da sindaco rivolge ai propri cittadini e a chiunque intende opporsi alla criminalità organizzata che sembra proprio aver trovato terreno fertile nelle strade di Cellamare. Con lui tutti i sindaci della provincia di Bari e il governatore Michele Emiliano.

La manifestazione arriva a pochi giorni dall’attentato che lo scorso 8 gennaio ha distrutto con una bomba gli spogliatoi del centro sportivo comunale inaugurato soltanto qualche mese fa.

E’ di ieri, intanto, la notizia che sempre a Cellamare è stato chiuso un bar all’interno del mercato coperto per iniziativa del Questore di Bari, per la durata di 15 giorni.

La sospensione dell’attività è scaturita “dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dal personale dalla locale Stazione dei Carabinieri di Triggiano che ha accertato che il negozio era l’abituale ritrovo di pregiudicati e persone con precedenti di Polizia, in particolare in materia di sostanze stupefacenti”.

«Cellamare non si piega e non si piegherà mai di fronte agli atti criminosi e alla criminalità organizzata. La nostra comunità sarà forte e saprà reagire a quanto avvenuto negli ultimi tempi», commenta il sindaco.

LE PAROLE DI EMILIANO - «Siamo tutti al fianco del Comune di Cellamare di Bari e del suo sindaco Gianluca Vurchio. Nell’ultimo periodo ci sono state attività, probabilmente da parte della criminalità organizzata, di danneggiamento di beni comuni. Addirittura un attentato dinamitardo a un campo di calcio, una cosa che dimostra tutta la vergogna che è caduta addosso agli autori di un fatto del genere. Ed è evidente che la solidarietà dei sindaci della Puglia al Comune di Cellamare non poteva che essere sostenuta anche dal presidente della Regione. Ci sono situazioni difficili in tanti Comuni d’Italia e questi sindaci che subiscono eventi di questo genere non vanno mai lasciati soli. È un mestiere rischioso quello del sindaco e la solitudine aggrava questo rischio. I sindaci di Puglia non sono mai soli, la nostra risposta nei confronti di questi vigliacchi è più forte e compatta che mai». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della fiaccolata “Cellamare non si piega! Insieme in una fiaccolata contro la criminalità”, organizzata questa sera dal Comune di Cellamare di Bari alla quale hanno partecipato cittadini, associazioni, tanti sindaci del territorio con l’Anci.