Inaugurazione Piccinni, sorteggiati 48 vincitori del concorso "Il Palco Reale ti aspetta!"

BARI - Sono stati estratti i nomi dei 48 vincitori del concorso “Il Palco Reale ti aspetta!”, che consentirà ai cittadini baresi sorteggiati di assistere ad uno degli 8 spettacoli in programma giovedì 5 e venerdì 6 dicembre in occasione dell’inaugurazione del teatro comunale “Niccolò Piccinni”.

La procedura di sorteggio, ripresa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Bari, si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci e del direttore generale Davide Pellegrino, ed è stata condotta dal segretario generale del Comune Donato Susca.

Un software implementato dal Comune di Bari ha estratto i nomi di 6 cittadini per ogni spettacolo su 3.402 partecipanti al concorso. Si ricorda che i posti disponibili nel Palco Reale sono 96, dato che ciascun vincitore potrà portare con sé un accompagnatore.

«Questa è una delle tante iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in piedi in occasione dell’inaugurazione del nostro teatro - ha dichiarato Ines Pierucci -. Si tratta di un’occasione unica per i cittadini, anche perché in precedenza non è mai stata organizzata una cosa del genere in Italia. Abbiamo pensato fosse un loro diritto non solo entrare gratuitamente nel nostro Teatro per un’occasione così importante ma anche assistere agli spettacoli da una posizione privilegiata. Quindi tutti i posti del Palco Reale, nel corso di tutti gli spettacoli in programma, sono stati messi a disposizione soltanto dei cittadini. Siamo particolarmente contenti che siano loro a goderne, e credo che questa scelta sia stata apprezzata visto l’alto numero di partecipanti al concorso».

«La realizzazione di un appuntamento come questo è molto complessa dal punto di vista dell’organizzazione generale - ha sottolineato Davide Pellegrino - . L’Amministrazione ha terminato l’allestimento del teatro durante il collaudo terminato in questi giorni, ha sottoposto il tutto ai controlli della commissione di vigilanza, si è occupata dell’articolazione degli spettacoli, ha prodotto molte iniziative di lancio e, contemporaneamente, della procedura di accesso gratuito per i cittadini, compreso il sorteggio per il Palco Reale, tutto con una straordinaria coralità d’impegno. Non è stato semplice e non è finita. Lavoreremo con cura fino al termine dell’evento, che il sindaco e la giunta hanno voluto estendere al maggior numero possibile di baresi che amano con passione il loro Teatro comunale».

È stato il segretario generale ad avviare la procedura per il sorteggio, al termine della quale sono stati estratti i seguenti nomi:

giovedì 5 dicembre

ORCHESTRA A TEATRO - Orchestra e coro del Teatro Petruzzelli

ore 18

• Spano Michele (numero ordine 1167611837)

• Lapenna Michela (numero ordine 1164531301)

• Iacobellis Delia (numero ordine 1165722791)

• Caldarulo Maria (numero ordine 1164123005)

• Conenna Grazia (numero ordine 1171325341)

• D’Addario Generosa (numero ordine 1170106489)

JAZZ A TEATRO

ore 21

• Ciammarusti Daniela (numero ordine 1164474131)

• Ricvo Emma Rosa (numero ordine 1164531187)

• Desposati Annalisa (numero ordine 1171760787)

• Lelli Alessandra (numero ordine 1164635599)

• Giannuzzi Floriana (numero ordine 1167238611)

• Covelli Francesca (numero ordine 1166354593)

sabato 6 dicembre

ORCHESTRA A TEATRO - Orchestra Conservatorio “Niccolò Piccinni”

ore 9.30

• Lella Angela (numero ordine 1168774421)

• Coronelli Agata Maria (numero ordine 1170884775)

• Altamura Dionisio (numero ordine 1167701119)

• Geronimo Alessio (numero ordine 1165926191 )

• Pasculli Sandro (numero ordine 1166088219)

• Tognon Viviana (numero ordine 1165344021)

ORCHESTRA A TEATRO - Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari

ore 11.30

• Spinosa Ludovico (numero ordine 1168062313 )

• Mastrorocco Domenica Anna (numero ordine 1164603989)

• Sforza Chiara (numero ordine 1168024617)

• Aceto Claudia (numero ordine 1164842665)

• Nalin Marta Vittoria (numero ordine 1168982683)

• Ventura Bruno (numero ordine 1168704949)

COMMEDIA A TEATRO

“Gli esami non finiscono mai” / Atto Primo

ore 17

• Zerbinotti Nicola (numero ordine 1170262961)

• Contò Giovanni (numero ordine 1165352299)

• Boniello Esterina (numero ordine 1170377755)

• Caizzi Vincenzo (numero ordine 1164468211)

• Giotta Raffaella (numero ordine 1164488125)

• Murgolo Marinella (numero ordine 1164099419)

“Gli esami non finiscono mai” / Atto Secondo

ore 18.45

• Ranieri Maria (numero ordine 1164486221)

• Di Biase Alfredo (numero ordine 1164748441)

• Specchia Maria (numero ordine 1166088491)

• Tognon Viviana (numero ordine 1165348321)

• Amoruso Roberta(numero ordine 1166319647)

• Bux Rosa (numero ordine 1164452565)

“Natale in casa Cupiello”

ore 20.30

• Degennaro Graziana (numero ordine 1164573137)

• Saccotelli Mariateresa (numero ordine 1163783303)

• Maselli Teresa (numero ordine 1173289865)

• Milone Giuseppe (numero ordine 1165872387)

• De Pascale Michele (numero ordine 1165038493)

• Cippone Tiziana (numero ordine 1170211825)

“Filomena Marturano”

ore 22.15

• Saitta Susanna (numero ordine 1167879281)

• Ruta Fabio (numero ordine 1168411855)

• Guidone Maria(numero ordine 1163783271)

• Danisi Brunella (numero ordine 1170802023)

• Dente Debora (numero ordine 1169080727)

• Bonetti Caterina (numero ordine 1173838251)

Le persone sorteggiate saranno contattate via mail dall’amministrazione comunale nell’arco della giornata odierna. Il ritiro dei ticket dovrà avvenire materialmente domani entro l’orario di apertura del botteghino (ore 18 -20). Il mancato ritiro varrà come rinuncia. In questo caso, i posti resisi disponibili saranno riassegnati seguendo l’ordine delle liste di attesa, pubblicate anch’esse sul sito del Comune, ed oggetto di sorteggio in simultanea con il sorteggio dei vincitori.