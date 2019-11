Altamura, sequestrata l'ex discarica Tradeco: l'operazione dei cc

ALTAMURA - Il sequestro preventivo per reati ambientali della discarica di Altamura (Bari) in contrada Le Lamie gestita fino alla chiusura, nel 2007, dalla società Tradeco (dichiarata fallita nel 2018) è stato eseguito dai Carabinieri del Noe su disposizione della magistratura barese. L'indagine, coordinata dal pm Baldo Pisani e fatta dal Noe in collaborazione con Arpa Puglia, ha accertato che dopo la chiusura del sito non sarebbero stati eseguiti i previsti "adempimenti di messa in sicurezza e gestione del sito per evitare conseguenze in danno dell’ambiente e della salute pubblica».

A scoprirlo è stata la curatela fallimentare che, verificata la situazione ambientale, ha restituito alla società l’impianto che per vent'anni ha raccolto i rifiuti solidi urbani di molti comuni del barese (Altamura, Gravina di Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini). In particolare la perizia disposta dai curatori ha accettato la "incompleta copertura superficiale della discarica, l’assenza del sistema di raccolta, convogliamento e combustione del biogas e l’omessa predisposizione (nonostante le reiterate diffide ad adempiere effettuate nel tempo dalla Provincia) di un piano finanziario della gestione postuma del sito».

Agli amministratori della Tradeco succedutisi nel tempo sono contestati, in concorso, i reati di inquinamento ambientale, omessa bonifica, gestione di rifiuti non autorizzata, emissione in atmosfera di biogas proveniente dalla discarica, scarico sul suolo, senza autorizzazione, di acque meteoriche, di dilavamento e prima pioggia rivenienti dalla discarica.(