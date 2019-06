Torre a Mare, depredati mentre fanno il bagno: in "mutande" 10 ragazzi

BARI - Primo bagno estivo sfortunato per un gruppo di 10 ragazzi baresi: nel primo pomeriggio, complice il grande caldo, appena usciti da scuola si sono tuffati a Torre a Mare nello specchio d'acqua antistante il Circolo Unione, in cerca di refrigerio. Ma una volta usciti dall'acqua ad attenderli un'amara sorpresa: tutti gli zaini contenenti cellulari, chiavi di casa, vestiti e denaro erano spariti. Solo un ragazzo è riuscito a salvarsi dal saccheggio perché con sé non aveva niente.

Il gruppo è rimasto letteralmente "in mutande". Qualcuno li ha ripuliti, portando via con sé un ricco bottino. Immediata la chiamata ai genitori che si sono catapultati dai carabinieri per fare denuncia. Una leggerezza, quella del gruppo di giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che gli è costata caro. La prossima volta sicuramente faranno più attenzione ed eviteranno di infrangere la regola d'oro che vuole almeno qualcuno che faccia da palo per controllare che nessuno si avvicini alle proprie "robe".