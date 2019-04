A Bari gli 007 a caccia degli sporcaccioni: 42 multe in pochi giorni

BARI - Agenti 'in incognito' si aggirano per Bari a caccia di chi lascia escrementi canini per strada: sono ben 42 le elevate negli ultimi giorni nei confronti di cittadini. Ad annunciarlo con questa simpatica foto è il sindaco Antonio Decaro che lancia le attività del Gruppo Antidegrado della Polzia Locale che nelle ultime settimane gira in incognito per la città scovando gli sporcaccioni.

Gli agenti controllano tutto dalle auto, intervenendo all'improvviso per beccare chi non pulisce. Una modalità decisamente efficace per ridurre il più possibile comportamenti incivili e accumuli di sporcizia sui marciapiedi.