Acquaviva, tenta di rapinare due farmacie con pistola giocattolo: arrestato

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Tenta di entrare in due farmacie di Acquaviva per rapinarle con una pistola giocattolo: arrestato dai carabinieri un 50enne di Santeramo. L'uomo era finito nel mirino dei militari ancora prima di provare ad entrare nell'esercizio commerciale di via Manzoni, ma vista la pattuglia il 50enne ha desistito e si è dileguato per le strade del paese. Poco dopo ha tentato nuovamente di fare irruzione in un'altra farmacia ma i carabinieri l'hanno intercettato e durante la perquisizione l'hanno trovato in possesso di una pistola giocattolo, una fedele riproduzione di un’arma semiautomatica priva del tappo rosso e di un passamontagna. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.