Canna fumaria abusiva a Bari Vecchia, va rimossa

Canna fumaria in bella vista sulla facciata di un edificio a Bari Vecchia, nei pressi della Cattedrale, l’amministrazione comunale ha già aperto un fascicolo, contestando l’opera abusiva. Il prossimo passaggio sarà la demolizione della canna fumaria.

Da un giorno all’altro gli abitanti della zona, tra Corte Colagualano e strada Sagges, hanno visto crescere un bel tubo cromato dal pianoterra fino al terzo sulla facciata di un palazzo situato quasi di fronte all’edificio che ospita il Museo civico cittadino. Si tratta della canna fumaria dell’impianto di riscaldamento che però, non può essere allocata in quella posizione.

La realizzazione infatti non è passata inosservata, tanto che la Sezione edilizia della Polizia locale è prontamente intervenuta, verificando la irregolarità della stessa canna fumaria. Eseguiti poi i controlli burocratici, non risulta infatti, in via Abbrescia, presso gli uffici della Ripartizione Urbanistica, alcuna pratica autorizzativa avviata. Inoltre, l’installazione dell’enorme tubo lungo la parete esterna dell’immobile risulta peraltro essere non conforme ai dettami sia al piano particolareggiato di Bari Vecchia sia al regolamento edilizio cittadino (sono altri i parametri previsti dall’amministrazione comunale per realizzare impianti del genere). Come detto, il prossimo passo prevede la rimozione della canna fumaria.