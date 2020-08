Ma la vera battaglia arriverà dopo il voto

Otto candidati alla Presidenza della Regione, 29 liste con oltre 1.300 candidati che dovranno contendersi i 50 posti del Consiglio regionale pugliese.

Con questi numeri la Puglia estiva, affaticata dall’afa e dalla ripresa dei contagi, si presenta all’appuntamento del 20 e 21 settembre per decidere a chi affidare il governo dei prossimi cinque anni. Urne che si apriranno in un clima surreale, tra distanziamenti obbligati e scuole attrezzate alla bisogna.

Surreale appare anche la campagna elettorale: addio alle folle gaudenti in piazza e alle affollate conferenza stampa a beneficio delle telecamere.

E dimenticatevi i lanci di uova contro Fitto a Terlizzi per la chiusura degli ospedali o le chiassate contro Emiliano degli agricoltori inviperiti. Per le battaglie politiche, buone o cattive che siano, ci sarà un altro tempo, al netto di qualche schermaglia via comunicato sulla discesa nell’agone politico dei virologi e di qualche sondaggio circolato qui e là. La vera battaglia si giocherà dopo: riuscirà il Governo Conte a tenere senza un modello giallo-rosso in Puglia e Marche?