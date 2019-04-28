Amministrative Chiaromonte

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: VIOLA VALENTINA
CHIAROMONTE SI NASCE
ARCOMANO GIANPIRO detto PIO
DESANTO VINCENZO
CAFARO GERARDO
CARLOMAGNO NICOLA
VICECONTE BARBARA
DE SALVO VINCENZO
SALVATORE ANTONIO DONATO
LUPARELLI RAFFAELE
SPALTRO PASQUALE
OLIVIERI VINCENZO
Candidato sindaco: CARLUCCIO GIACOMO
CHIAROMONTE IN MOVIMENTO
CICALE FRANCESCO ROSARIO
DE SALVO GIUSEPPE
FERRAIUOLO PAOLO GIUSEPPE
DEMININNO FILOMENA
RICCIARDI GIULIA
LAMENSA VINCENZO
PAPPATERRA VINCENZO
BREGLIA UGO FRANCO
VITALE VINCENZA ANNAMARIA
VOZZI PASQUALE ALESSANDRO
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