Amministrative Savoia di Lucania

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: RICCIARDI ROSINA
LISTA: SAVOIA NEL CUORE
BUONO ROCCO VITA
CAGGIANESE MICHELE
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CAVALLO MARIA ANTONIETTA
CAVALLO ROCCO
LAPOLLA MARIA MICHELA
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MONTONE MICHELE
PETRULLO FRANCESCA
Candidato sindaco: PETRULLO DOMENICO
LISTA: RISCRIVIAMO IL FUTURO
CAGGIANESE TIZIANA
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MANCINO DONATO
MATTURRO PASQUALE
Candidato sindaco: SALVATORE ANTONIO
INSIEME PER SAVOIA
CASALE ROCCO
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