Sabato 27 Aprile 2019 | 16:53

NEWS DALLA SEZIONE

Amministrative Marsicovetere

 

Amministrative Banzi

 

Amministrative Spinoso

 

Amministrative Satriano di Lucania

 

Amministrative Gallicchio

 

Amministrative Nemoli

 

Amministrative Savoia di Lucania

 

Amministrative Brindisi di Montagna

 

Amministrative Viggiano

 

Amministrative Moliterno

 

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CALCIO MERCATO
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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative Savoia di Lucania

Candidato sindaco: RICCIARDI ROSINA

LISTA: SAVOIA NEL CUORE

BUONO ROCCO VITA
CAGGIANESE MICHELE
CAGGIANESE VITO
CAVALLO MARIA ANTONIETTA
CAVALLO ROCCO
LAPOLLA MARIA MICHELA
MARINO ANTONIO (69)
MARINO ANTONIO (72)
MONTONE MICHELE 
PETRULLO FRANCESCA

Candidato sindaco: PETRULLO DOMENICO

LISTA: RISCRIVIAMO IL FUTURO


CAGGIANESE TIZIANA
CAVALLO ROCCHINA
FESTA ORLANDO
GAGLIARDI MARIO
GIOSA ANTONELLA
LAPOLLA FILOMENA
LETTERELLI LUCIANA
MANCINO DONATO
MATTURRO PASQUALE

 

Candidato sindaco: SALVATORE ANTONIO

INSIEME PER SAVOIA


CASALE ROCCO
CAVALLO FAUSTO
LAPOLLA LUCIO
PETRULLO MIRKO
POTENZA GERARDINA
RICCIARDI ANTONIO
SALVATORE ROCCO
SILEO ROCCO


 
 

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