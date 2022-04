Formula 1, Frecce Tricolori a Imola sorvolano Autodromo Enzo e Dino Ferrari

IMOLA - Domenica 24 aprile 2022 le Frecce Tricolori sorvoleranno l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dando così il via al «Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna». La pattuglia acrobatica nazionale, con i suoi nove velivoli MB 339 Pan, farà una serie di passaggi a seguire le note dell'Inno di Mameli.

Già nel 2021, quando non c'era il pubblico per le restrizioni anti Covid, la pattuglia aveva sorvolato l’autodromo della Motor Valley emiliano-romagnola in occasione del Gran Premio. «Dopo lo spettacolare sorvolo dello scorso anno, si tratta di un graditissimo ritorno delle Frecce Tricolori a Imola, che suggella da un lato l’apertura al pubblico del Gran Premio di F1, dopo il blocco imposto lo scorso anno dalla pandemia, e dall’altro il ritorno del nostro Autodromo nel calendario ufficiale del Campionato del Mondo di F.1 fino al 2025» - sottolinea il sindaco di Imola, Marco Panieri».

«Stendere ancora una volta il Tricolore sul Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna per noi è motivo di grande orgoglio», ha detto il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnnello Stefano Vit. «Lo scorso anno ho avuto l'onore di sorvolare l’autodromo di Imola da Capo Formazione, quest’anno invece sarò a terra in veste di Comandante, una nuova emozione che sono felice di condividere con tutti gli appassionati della Formula 1 che finalmente potranno tornare a vedere un Gran Premio», ha aggiunto (Ansa - Foto Facebook @frecce.it).