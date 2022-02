Mottola è campione regionale di taekwondo per la quarta stagione

MOTTOLA – Mottola ancora sul tetto della Puglia grazie all'arte marziale del taekwondo. La Scuola Yom Chi, infatti, si conferma società campione regionale, conquistando 49 medaglie di cui 24 d’oro, 11 d’argento e 14 di bronzo. La Scuola mottolese resta per il quarto anno consecutivo al vertice della Puglia nella specialità Forme e Freestyle grazie ai suoi 48 atleti partecipanti dai 10 anni in su.

La classifica finale del Campionato Regionale tiene conto dei punti guadagnati da ogni medaglia vinta (7 per l’oro, 3 l’argento e 1 per la medaglia di bronzo). Ampia la vittoria sulle 27 società contendenti, Mottola si piazza in vetta con ben 177 punti. Al secondo e al terzo posto troviamo due prestigiose società rispettivamente con 84 e 53 punti.

Il campionato, organizzato dal Comitato Federale Regionale, si è svolto a porte chiuse per ragioni anti Covid al PalaFlorio dfi Bari. Tornando alla cronaca di giornata che assegnava i titoli regionali individuali, vincono la medaglia d’oro: Gianmarco Mastrangelo, Vincenzo Quarto, Cristina Leone, Maria Chiara Colucci, Sabrina Recchia, Emanuela La Gioia, Alessandro Mastromarino, Mariana Mastromarino, Chiara Lapenna, Gianpaolo Lorè, Hanna Caragnano, Maria Franchini, Juba Gurgenidze, Giuseppe Colucci, Luciano Leone, Rocco Magistro e Agostino Sergio. La medaglia d’argento viene conquistata da: Giorgia Coladonato, Roberto Ragno, Giacomo Zaccaria, Ilaria Nigro, Rosita Ludovico, Vito Piepoli, Marica De Leonardis, Roberta Bello e Giovanni Amatulli. Portano a casa il bronzo: Giorgio Ciccone, Andrea Orlando, Gianluca Soli, Giuseppe D’Auria, Arianna Catucci, Federica Leone, Domenico Didonna, Domenico Farina, Mariana Putignano, Domenico De Carlo, Mariagrazia D’Auria, Annalisa Altamura e Lasha Gurgenidze.

Arrivano medaglie anche dalla specialità delle Forme Sincronizzate dove vincono l’oro i trii: Ragno/Soli/Ciccone, Colucci/La Gioia/Nigro e De Carlo/Quarato/Amatulli. Tra le coppie troviamo Farina/Caragnano e Piepoli/De Leonardis. É argento per lo splendido quintetto Ciccone/Ludovico/Coladonato/Leone/Mastromarino e la coppia Colucci/De Leonardis. Con enorme soddisfazione arriva anche il sofferto bronzo per la coppia Leone/Pastore.