Locorotondo, i vigili urbani fermano il pellegrino Bruno e la sua asinella

LOCOROTONDO - Disavventura a Locorotondo per Bruno Peregrino, partito da Santiago de Compostela, in Spagna, nel marzo del 2017 con la sua asinella Salam. Passo dopo passo, sono diretti a Gerusalemme, in Terra Santa, per un viaggio «in nome della pace».

Ma ll pellegrino portoghese, nato a Lisbona 36 anni fa, dopo aver attraversato mezza Puglia a Locorotondo ha lamentato di essere stato cacciato dalla Polizia municipale «perché mi hanno detto che non ero autorizzato a camminare con l’asina» ha detto. Si è molto arrabbiato: «Salam non fa del male a nessuno, è meglio di tante persone!».

A nulla sono valsi i tentativi di calmarlo. Ci ha provato anche l’assessora alla cultura Ermelinda Prete: «Bruno è un nostro gradito ospite». Ma lui ormai non voleva saperne più niente. «Ho ricevuto una bellissima accoglienza in tutta Italia, solo a Locorotondo sono stato trattato così male. Avete la mentalità chiusa!».

Solo i carabinieri, chiamati dallo stesso Bruno «per denunciare un attacco alla libertà», hanno placato l’ira del pellegrino. Comunque contenti i bambini. Un asino non l’avevano mai visto hanno accolto Bruno e Salam col sorriso.