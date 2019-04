La Panzerottata: lo street food più amato di Puglia arriva a Bruxelles

Si chiama “La Panzerottata”, è un locale tutto pugliese, gestito da pugliesi, e si trova nel cuore di Bruxelles. Il panzerotto continua a far impazzire il mondo e questa volta è sbarcato nella città sede del Parlamento Europeo grazie all’idea di cinque imprenditori pugliesi DOC: Giuseppe Guglielmi, Sabino e Dino Monterisi, Debora Massari e Maurizio Rella.

La mezzaluna fritta made in Puglia sta facendo strage di cuori e palati nella capitale belga non solo con il tipico gusto pomodoro e mozzarella ma anche con le varianti di impasto come quello al tarallo, agli spinaci, curcuma e semi di chia, barbabietola oppure le varianti di ripieno di mortadella, pesto di pistacchio e stracciatella, oppure mozzarella di bufala e capocollo di Martina Franca, fino ad arrivare all’imperdibile ripieno di parmigiana di melanzane! Ma quello che più caratterizza questo locale, oltre alla scelta di prodotti rigorosamente pugliesi e freschissimi, è l’accoglienza. Appena si entra da La Panzerottata, in Rue Jourdan 25 - Saint-Gilles, si ha veramente la sensazione di aver fatto un salto in Italia, nel calore e la gentilezza dei pugliesi.



«La scelta di Bruxelles non è stata casuale - racconta Giuseppe Guglielmi - ma la si è scelta perché è una città che, innanzitutto, ancora non conosceva questo prodotto ma, soprattutto, una città che dà ancora spazio a nuove iniziative imprenditoriali».