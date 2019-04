Grande Fratello 16, tra gli aspiranti concorrenti c'è anche una barese

BARI - Un pezzo di Puglia sbarca al Grande Fratello 16: sono stati svelati oggi in diretta a Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D'Urso, i primi 4 nomi dei futuri concorrenti e tra loro c'è anche una barese. Si chiama Angela ha 28 anni e lavora in radio. Assieme a lei sono stati precettati per entrare nella casa più spiata d'Italia anche Audrey, 26 anni valdostana, Erica, 30 anni di Firenze, e Daniele, 29 anni di Verona. Tre ragazze e un ragazzo pronti ad entrare nel “Grande Ranch”, il limbo bucolico in cui gli aspiranti concorrenti trascorreranno una settimana di tempo in attesa di sapere se riusciranno a partecipare alla sedicesima edizione del reality.