La Piazza, il premier Conte a Ceglie Messapica venerdì 7 settembre

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Ceglie Messapica (Br) il 7 settembre prossimo alle 20.30 nell'ambito della manifestazione "La Piazza, la politica dopo le ferie". Il premier verrà intervistato dall'organizzatore dell'evento e direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: «Ringrazio il presidente Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino per aver scelto la Piazza del Comune di Ceglie Messapica e di Affaritaliani.it come prima uscita pubblica dopo la pausa estiva - è il ringraziamento di Perrino - E non posso che dirmi onorato della soddisfazione personale e professionale di intervistare in Piazza il premier. Faremo il punto sulle cose fatte fin qui dopo tre mesi dall’insediamento, sulle iniziative programmatiche allo studio e sulle priorità in agenda nell’azione del governo del Cambiamento. E regaleremo al nostro Sud, attraverso una sua Piazza, una grande occasione di visibilità e proposta politica all’insegna del pubblico confronto, della partecipazione, della cittadinanza attiva e della democrazia diretta».