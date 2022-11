«Da 1 a 10», l'esordio in musica del barese De La Roix

Orangle Records presenta «Da 1 a 10», singolo d’esordio dell’artista barese De La Roix, disponibile in radio dal 16 novembre, distribuito sulle piattaforme digitali da Universal Music Italia. Dolcemente e con sonorità malinconiche che richiamano la musica pop, il brano è introdotto da una confessione di De La Roix, figlia di una precisa presa di coscienza della propria natura, dei risvolti relazionali che ne derivano, ma soprattutto del desiderio di un cambiamento profondo che resta tuttavia inespresso ed inesprimibile perché contrario alla natura stessa dell’autore.“La forza di questo scontro interiore distrugge la dimensione introspettiva della strofa ed irrompe nel ritornello, liberando un flusso dimusica elettronica su cui si scatenano delle incursioni metal. Un flusso dal quale emerge la domanda che ispira il titolo del brano: "da 1 a 10 dimmi quanto”.



«Nasco come ghost producer e arrangiatore per artisti della scena underground, dopo aver sperimentato in generi come rap, rock, pop e indie ho deciso di sperimentare la scrittura raccontandomi e parlando del mondo che mi circonda. De La Roix è un progetto che nasce dalla mia voglia di liberarmi di qualsiasi vincolo di genere musicale e rimbalzare da uno all’altro con l’obiettivo di avere un sound originale e diverso. De La Roix nasce dal pittore francese Delacroix precisamente dal dipinto "La libertà che guida il popolo", un’espressione del concetto di libertà e di cambiamento».