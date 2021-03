«Back where we begin», fuori il 19 marzo il nuovo singolo di Stefano Cece

Esce il 19 marzo "Back Where We Begin", nuovo singolo del cantautore pugliese Stefano Cece, completamente scritto cantato e prodotto dall'artista. «Ho iniziato a lavorare a questa canzone qualche mese fa - racconta - Nel mezzo è capitato un po' di tutto ma ho resistito proprio come chiunque in questo periodo ancora difficile. "Back Where We Begin" racconta di tutte quelle volte che hai detto: Vorrei tornare indietro. Ben sapendo che quel tempo passato ormai è soltanto un luogo immaginario, un luogo che rimane nella memoria e che purtroppo o forse per fortuna non tornerà mai più». Ecco come è nata anche l'idea della copertina, un mondo che è la citazione dell'universo di Tron unito alla macchina del tempo più famosa del cinema.

Il sound del brano ricorda gli anni 80', la nuova onda synthwave con chiare influenze di band d'oltremanica quali U2 e The1975. Per ascoltare la canzone ecco il link