«Shake your bones», da Gravina l'indie/rock dei Skyeez & The Whiteflies

Uscirà il 13 febbraio Shake Your Bones, album indie/rock della band Skyeez & The Whiteflies, che si è formata a Gravina in Puglia (Ba) nel 2019. Il disco include 13 tracce alternative/indie rock, con influenze garage, grunge, punk e new-wave, scritte dai primi anni 2000 al 2019, con un mix di idee e stili, in cui lo spirito di sfida e ribellione è rimasto intatto nel tempo.

Il gruppo è composto dalla cantautrice/producer Francesca Gramegna a.k.a. Skyeez (voce solista, chitarra acustica e tastiere), Donato Mandolino (chitarre elettriche e acustiche), Francesco Lavecchia (basso elettrico) e Giovanni Gramegna (batteria e sound engineering).

Inizialmente basato sull'idea di un sound alternative/grunge anni '90, l’album é fortemente orientato verso temi come la pressione sociale esercitata sulle donne e l’insieme di aspettative irrealistiche della cultura occidentale. Le loro influenze vanno dai Sonic Youth a Pj Harvey, dai Nirvana ai Radiohead ai Queens of the Stone Age.