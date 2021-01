«About six years no smoking wow»: dalla Puglia a Berlino prosegue il cammino di Alessandro Tomaselli

È uscito "About six years no smoking wow" (qui il link per ascoltarlo), primo singolo estratto da “Guarda come ti guarda”, il secondo album di Alessandro Tomaselli, in uscita a marzo, e composto da una selezione di brani scritti tra il 2016 e il 2018. La tempistica è l ́unico concept che li lega, come fossero un diario fotografico di/da quel tempo, ripercorso in compagnia, col beneficio di inventario e in dettagli mai visti prima.

L’album segue l’esordio discografico del 2015 “Dove andiamo noi niente a che fare”, disco solitario chitarra e voce registrato in un’unica session a Berlino. A distanza di sei anni questo nuovo lavoro arricchisce il percorso e le suggestioni artistiche dell’immaginario del cantautore pugliese.

Nei dieci brani del disco si fondono suggestioni e scenari diversi, provenienti non solo da scelte stilistiche sonore diverse, ma anche da diversi mondi e modi di intendere e fare arte. Ecco che la video arte diventa un punto focale tanto da attrarre l’attenzione di Tomaselli, che sceglie di usare sia la lingua italiana che quella inglese, per mantenere una visione fortemente contaminata e di cittadino del mondo.

“Guarda come ti guarda” è stato scritto, prodotto e registrato da Alessandro Tomaselli nell ́InnerBar, il suo homestudio berlinese, in diverse session sparse tra il 2017 e il 2020, ed è poi stato missato e masterizzato da Valerio Daniele al Chôra Studi Musicali a Monteroni di Lecce. Tomaselli ha cantato e suonato la chitarra, il pianoforte, l'́hammond elettrico, i loop, i sintetizzatori e la Clavia nord drum 3p. Tra gli ospiti figurano al piano Michele Cavallari, anche coautore dell ́opening track, Amerigo Verardi alla chitarra, Armande Fanschawe al basso, e Sarah Grether alla voce, quest'ultima figura ricorrente nella dimensione visual mp4, resa per ogni singola canzone in forma di videoclip o fermi immagine.

La copertina del disco è la foto di un ́installazione di Birgit Hölmer, un ́artista berlinese che realizza "cuts", tagli astratti sulle vetrate di negozi vuoti utilizzando sfridi tipografici e scarti di carta adesiva. Il graphic design è di Michele Galluzzo.

La musica di Tomaselli si ispira al cantautorato classico, all ́indie folk, al post-rock e alla musica elettronica. Dopo l ́esperienza come frontman e autore nella rock band leccese, Senza Rancore Fran, torna a distanza di anni con un progetto solista, perfezionando e amplificando il lirismo intimo che caratterizza la sua scrittura fino ad oggi. Il suo album d'esordio "Dove andiamo noi niente a che fare", pubblicato nell'agosto 2015 da YEAHJASI! Brindisi Records, etichetta fondata da Amerigo Verardi, è in realtà un demo tape di rara capacità suggestiva, registrato dal vivo con l’accompagnamento di una chitarra acustica in una sola session a Berlino, città dove attualmente vive e lavora. “Guarda come ti guarda”, di prossima uscita il 19 Marzo 2021 per XO la factory, è il suo secondo album ufficiale ed è considerato un ́estensione del dream folk sound dell'album precedente, dove Tomaselli, avvalendosi sia di elementi acustici che elettronici, continua ad esplorare uno stile cantautorale autoreferenziale.