Il tour del sassofonista salentino Giovanni Chirico riparte da Galatina, Milano, Bologna

Il 26 settembre a Galatina (Le) all’Arci Utopia, il 29 settembre a Milano al Mare Culturale Urbano e il 1 ottobre a Bologna al Parco della Montagnola: da qui il sassofonista salentino Giovanni Chirico riprende il tour del suo ultimo album Bases, accompagnato da Nicolò Gambino alla chitarra e Davide Chiarelli alla batteria.

Giovanni Chirico, classe ’90, scopre il sassofono in adolescenza attraverso la banda del suo paese nativo, San Michele Salentino. L’amore per la musica lo porta ad iscriversi al Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli, dove si diploma con il massimo dei voti. Da lì in avanti si sono susseguite numerose collaborazioni. Dal 2017 è sassofonista di “Bandadriatica”, formazione che lo porta in giro in Europa (Germania, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Cipro, Albania) ed in Brasile. Con essi registra il disco “Odissea”. Dal 2018, anno in cui ha deciso di passare un pò di tempo a Berlino, diventa sassofonista di “Alex’s Hand”, collettivo d’avanguardia. Registra il disco “Hungarian Spa” ed è sideman e solista nel medesimo tour in Germania, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca.

Nel 2019 incide il primo album a suo nome, BASES, musica sperimentale in trio. I tour previsti in Italia e in Brasile per il 2020 sono rimandati. Nel 2020 inizia un nuovo progetto con “Les Trois Lézards”, un quartetto italo/francese. Con essi suona in Italia e Francia. I tour in Nord Europa previsti per il 2020 sono purtroppo rimandati al 2021.

Bases: come le note basse del sax baritono, e allo stesso tempo come le basi elettroniche che contaminano il suono acustico dello strumento. Come un ritorno all’essenziale, alla musica come passione e campo aperto di sperimentazione, alla memoria degli esordi in un piccolo paese della provincia italiana, alla periferia come “filosofia” e fonte di ispirazione, dove è ancora possibile tentare la magia di esperimenti audaci, lontani dal mainstream. Ne viene fuori un disco “crossover”, sei tracce che fondono senza soluzione di continuità generi diversi, dal jazz al funk, al rock, alla techno, alle musiche tradizionali del Mediterraneo, con un approccio eclettico e giocoso, a tratti ironico nei confronti di certi settarismi musicali.