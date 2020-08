Da Buttà e Picco a Pieranunzi, al via il Bari Piano Festival

Comincia oggi a Bari, ed è già in sold out, la terza edizione del Bari Piano Festival, manifestazione promossa dal Comune di Bari - assessorato alle Culture e al Turismo, organizzata da Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno della Regione Puglia e Aret Pugliapromozione, con il patrocinio del Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari, e in collaborazione con Apulia Film Commission. Direttore artistico della rassegna pianistica è Emanuele Arciuli, noto pianista e didatta barese.

Oggi sabato 22 agosto al Fortino S. Antonio ore 18.30, la rassegna si aprirà con «Parole senza musica – Gianrico Carofiglio. Conversazione sulla musica con Emanuele Arciuli». Con la collaborazione di Libreria Laterza

Seguirà lunedì 24 agosto presso la Basilica di San Nicola/Piazza San Nicola alle ore 21.00 , «In Gladio Oris – Leggenda Aurea di San Nicola», con musiche di F. Chopin (24 Preludi op.28) e S. Rachmaninov (Etudes-Tableaux, selezione). Testi di N.Muschitiello. Il pianista sarà Alexander Romanovsky e la voce recitante Nicola Muschitiello.

Ma il BpF propone per questa edizione anche un concerto speciale dedicato a Ennio Morricone, in programma il 30 agosto realizzato in collaborazione e a cura di Bif&st con due pianisti italiani di grande prestigio. Il concerto, inserito nel Bif&st 2020, sarà eseguito da Gilda Buttà, che di Ennio Morricone è stata l’interprete «ufficiale», eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e da Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto, che parte dalle musiche di Morricone per un percorso creativo di grande suggestione.

L'evento in piazza della Libertà è l'unico a pagamento (accrediti stampa a cura del BIF&ST). Biglietto: euro 8,00.

Martedì 25 agosto nel Fortino S. Antonio alle ore 18.30 «Tre sonate di L. V. Beethoven – op. 27 n.1, op. 27 n.2 «al chiaro di luna», op. 101, eseguite dal pianista Gabriele Carcano. Mercoledì 26 agosto invece al Circolo della Vela – ore 18.30, Maratona di Musica contemporanea, con protagonisti tre interpreti della tastiera, Roberto Martinelli, Roberta Pandolfi, Sofia Tapinassi. La introduzione all’ascolto sarà a cura di Emanuele Arciuli. Giovedì 27 agosto, ancora nella sede del Fortino S. Antonio ore 18.45, Piano in jazz. 1° set – Stefania Tallini, pianista. Presentazione del libro Il computer è donna di Carla Petrocelli (Edizioni Dedalo). L’autrice conversa con Pino Bruno. Interviene l’Assessore alle culture del Comune di Bari Ines Pierucci. 2° set – Kekko Fornarelli, pianista. Sabato 29 agosto nel lido comunale di Bari, Pane e Pomodoro, alle ore 18.45, si terrà il suggestivo, e sicuramente molto atteso, Concerto al tramonto – Il pianoforte di Enrico Pieranunzi. In un Omaggio a Bill Evans. Domenica 30 agosto in Piazza della Libertà alle 20.30, «Omaggio a Ennio Morricone», le cui melodie immortale verranno eseguite da Gilda Buttà e Cesare Picco, pianisti.

In collaborazione, come appunto detto, con il Bif&st - Bari International Film Festival.