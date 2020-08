Il Bari Piano Festival tra virtuosi, talenti e sinergie col Bif&st

Anche la terza edizione del Bari Piano Festival, si terrà con tutte le misure sanitarie ormai note: dal 22 al 30 tra Fortino Sant’Antonio, Basilica di San Nicola, Circolo della Vela, Spiaggia Pane & Pomodoro e piazza della Libertà (piazza Prefettura).

Non più concerti all’alba, ma sette appuntamenti tra incontri musicali, presentazioni di libri e concerti. Proprio in piazza della Libertà, domenica 30 alle 20.30, si terrà l’ultimo appuntamento musicale della rassegna che coincide con la chiusura del Bif&st, il festival del cinema realizzato da Apulia Film Commission e Regione Puglia. Si tratta di un concerto tributo - che vede la collaborazione dei due festival - dedicato al genio musicale di Ennio Morricone. A salire sul palco saranno la pianista siciliana Gilda Buttà, per 25 anni collaboratrice del premio Oscar e il poliedrico pianista Cesare Picco.

Ieri intanto nella Sala Giunta del Comune, si è tenuta la presentazione del cartellone alla quale sono intervenuti: il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore comunale alle Culture Ines Pierucci, l’ideatore e direttore artistico Emanuele Arciuli e Maddalena Tulanti per il Teatro Pubblico Pugliese, ente organizzatore degli eventi insieme con Regione Puglia, Aret Puglia Promozione in collaborazione con Apulia Film Commission e il patrocinio del Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari.

«L’iniziativa è frutto di una felice intuizione di Emanuele Arciuli - ha detto Decaro -, che ringrazio per la creatività e l’impegno straordinario che ci consente oggi di presentare questa nuova edizione densa di straordinaria musica, ma anche di parole». Ma veniamo al ricco cartellone illustrato dal maestro Arciuli che commenta: «Sarà un’edizione speciale, perché tutti dovremo rispettare le norme anti-Covid. Ma è speciale anche per la concomitanza con il Bif&st, con il quale si è sviluppata una preziosa collaborazione, mi auguro foriera di progetti futuri. Infine, nel cartellone di quest’anno, c’è una massiccia presenza di musicisti italiani».

S’inizia, sabato 22 alle 18.30 al Fortino S. Antonio, proprio nel giorno in cui s’inaugura anche il calendario della Festa del Mare e il Bif&st, con un incontro di parole che vedrà protagonista lo scrittore Gianrico Carofiglio con Emanuele Arciuli dal titolo «Parole senza musica», realizzato in collaborazione con Libreria Laterza. Si prosegue, lunedì 24 alle 21 nella Basilica di San Nicola, con «Gladio Oris – Leggenda Aurea di San Nicola», un concerto inedito dedicato alla leggenda del Santo con testi poetici scritti e recitati da Nicola Muschitiello e la musica eseguita dal pianista ucraino Alexander Romanovsky. Al Fortino Sant’Antonio, martedì 25 alle 18.30, il pianista Gabriele Carcano, sarà protagonista di un concerto che comprende tre sonate di L. V. Beethoven.

La maratona di musica contemporanea, con i giovani e talentuosi pianisti Roberto Martinelli, Roberta Pandolfi e Sofia Tapinassi e l’introduzione di Arciuli, si terrà mercoledì 26 alle 18.30 al Circolo della Vela. La serata di giovedì 27, in programma al Fortino Sant’Antonio, inizierà alle 18.45 con un live della pianista Stefania Tallini, cui seguirà la presentazione del libro Il computer è donna di Carla Petrocelli (Edizioni Dedalo). L’autrice converserà con il giornalista Pino Bruno e l’assessore Pierucci. Ultimo appuntamento della serata, è con il concerto del pianista barese Kekko Fornarelli. Un «Omaggio a Bill Evans», sabato 29 alle 18.45 a Pane & Pomodoro, è il concerto che offre al tramonto il grande pianista Enrico Pieranunzi. Infine, l’Omaggio a Ennio Morricone con Gilda Buttà e Cesare Picco.