«Chapeau», da Bari il sound di Silvio Sisto, «Il Bomber» manda un messaggio di positività

Dopo la pubblicazione dei precedenti singoli “Scusa se insisto”, “Amore Biancorosso” e ”Para Bailar”, Silvio Sisto - in arte Il Bomber - torna a farci ballare con la sua nuova hit dal titolo 'Chapeau', prodotto da Tempo Perso dove tra sonorità fresche e dance, ci trasporta nella sua folle estate tra feste e divertimento.

'Chapeau è nato durante i mesi di quarantena a cui siamo stati sottoposti tutti - ci racconta l'artista barese. La situazione era e continua a essere drammatica sotto tanti punti di vista, ma il mio obiettivo era quello di soffermarmi sull’ambito sociale e così ho deciso di lanciare questo pezzo e mandare un messaggio di positività e divertimento. Il virus ci ha tolto gran parte del nostro tempo che avremmo potuto utilizzare per vivere la vita in maniera attiva e non passiva come ci è successo in questi ultimi mesi. Da qui parte la mia voglia di riscatto, la voglia di ritrovare una vita felice e allegra e buttarci alle spalle la triste situazione che ci ha colpito''. Personaggio della scena barese e fenomeno del web, Silvio Sisto è un trascinatore di emozioni e di allegria