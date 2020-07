L'Orchestra Europea per la Pace inaugura con 2 concerti il museo sul genocidio dei rom: alla batteria c'è un pugliese

L'associazione croata Kali Sara, con la partecipazione del parlamentare Veljko Kajtazi, organizza 2 concerti sinfonici dell'Alexian Group e Orchestra Europea per la Pace diretti dal M^ Nicola Russo, il 2 agosto, in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (genocidio dei rom e sinti) a Uśtica la mattina e a Zagabria la sera. Il gruppo e l'orchestra inaugureranno il più grande Museo sul Samudaripen al mondo ad Uśtica presso Jasenovac dove furono uccisi circa 30mila rom durante il periodo nazi-fascista. A Zagabria si terrà il concerto serale con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali europee, tante personalità e la stampa internazionale. E nell'orchestra c'è anche un pugliese, l'unico a farne parte, Davide Chiarelli, che suona batteria e percussioni.

L'Orchestra Europea per la Pace è stata fondata da Alexian Santino Spinelli ed esegue musica romanì europea etnosinfonica con partiture originali in lingua romanì. L'Orchestra vanta numerosi concerti in luoghi ed eventi prestigiosi in Italia e all'estero: Palazzo del Consiglio d'Europa a Strasburgo, a Bruxelles per il Consiglio d'Europa, a Kosice in Slovacchia, a Palazzo Chigi-Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Teatro Argentina di Roma, al Museo Maxxi di Roma, all'Aula Magna dell'Università la Sapienza in occasione del 60^ anniversario dei Trattati di Roma, Teatro Lirico di Cagliari, Auditorium del Conservatorio di Cagliari e in tantissimi altri luoghi ed eventi straordinari. È un concerto unico nel suo genere per qualità e originalità. Alexian Santino Spinelli ha saputo elevare dal folklore al sinfonismo la musica etnica rom attraverso l'Orchestra Europea per la Pace con la partecipazione dei suoi tre figli: Gennaro Spinelli al violino solista, Giulia Spinelli al violoncello ed Evedise Spinelli all'arpa classica.