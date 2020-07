Nomadismo sonoro in chiave hip hop: debutta Infamuscarrion

BARI - Una bella sorpresa arriva da un giovanissimo cantautore barese: Pecking All Night. Si tratta del primo singolo del 20enne Infamouscarrion, al secolo Francesco Colajemma, figlio del noto attore Gianni, che in questo periodo sta ottenendo un ottimo riscontro su YouTube e altri canali digitali. Il brano, come lo stesso autore lo definisce, è dance, ma di qualità aggiungiamo. Non mancano, infatti, altre influenze riconducibili al brit-pop, all’elettronica, alla musica d’autore e perfino l’ambient. Pecking All Night ha la capacità di farsi ascoltare senza rimanere fermi, il ritmo ti trascina e ti conduce verso un evitabile movimento del corpo.

«Dopo anni di sofferenze è arrivato Pecking All Night – commenta Infamouscarrion -, un pezzo dance dove parlo indirettamente di questo periodo in cui, forse dopo tanto tempo, mi sento quasi felice, dove mi perdo nello sguardo di questa ragazza, la mia». Il riferimento ovviamente non è alla ragazza, ma al momento che viviamo a conferma che i giovanissimi per fortuna guardano oltre. «Spero di regalare solo ed esclusivamente vibrazioni positive a tutti coloro che ascoltano il pezzo – prosegue Francesco -, e di avere il potere di riuscire a dare anche solo un sospiro di sollievo, soprattutto a quelle persone che come me vivono di negatività».

Infamouscarrion si è avvicinato alla musica da autodidatta, prima imparando a suonare la chitarra e poi una serie di altri strumenti, mentre i testi preferisce scriverli in inglese. «La musica è tutto ciò che ci circonda – commenta Infamouscarrion -, la natura, le persone, le emozioni, persino oggetti inanimati: tutto ciò che può entrare in comunicazione direttamente o indirettamente con noi è musica. La cosa più bella è che ognuno trova un posto in essa, e io credo di non aver ancora trovato il mio, sono un nomade, mi piace cambiare, sperimentare, scoprire». E nel brano, infatti, il «nomadismo sonoro» di Francesco è decisamente presente, anche se ammette che il suo background è principalmente legato all’hip hop. «Ho diversi brani di hip-hop che vorrei portare a termine e spero di farlo presto, ma ho anche altre idee su altri generi musicali e spero di realizzare al più presto il mio primo album».

Tra gli ascolti del giovane cantautore barese ci sono artisti come l’israeliano Asaf Avidan, Brian Molko (Placebo), Marilyn Manson, Lucio Battisti, l’americano Sixto Rodriguez, i tedeschi Milky Chance, il rapper Kanye West, Paul McCartney. «Ma di nomi potrei farne tanti altri ancora che, in un modo o nell’altro, mi hanno formato artisticamente, e per alcuni di questi, a livello personale», precisa Francesco. Se dobbiamo attenerci al sound ascoltato in questo singolo, possiamo affermare senza dubbio che Infamouscarrion ha tutte le qualità per diventare un ottimo artista. “Non so che piega prenderà tutto questo - conclude Infamouscarrion -, se fare l’artista a tempo pieno, oppure decidermi una volta per tutte e continuare gli studi. So solo che preferisco essere una persona felice di ciò che fa e di ciò che sente e prova mentre lo fa: per me l’arte è al primo posto». Buon sangue non mente, benvenuto Francesco del mondo della musica.