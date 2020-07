Ed ecco a voi «Lombardo Bros», tra jazz e afro

Vent’anni di musica in una sola serata. Protagonisti di questo concerto speciale e unico sarà un gruppo di musicisti pugliesi, ormai consacrati anche a livello internazionale. Si presentano sotto il nome di «Lombardo Bros Productions», quasi a voler sugellare sotto un unico nome, quello dei fratelli Pippo e Piero Lombardo (il primo pianista e tastierista, il secondo autore di molte composizioni), la ventennale attività creativa che li ha visti realizzare quasi 150 brani inediti suddivisi in 14 album.

A loro, infatti, si devono diverti progetti musicali a iniziare dal Marchio Bossa, una riuscita mescolanza di bossanova e lounge music, i Camera Soul, la potente macchina sonora che ha invaso i mercati inglesi, americani e giapponesi col suo incredibile soul-funk, e il neonato Pippo Lombardo Trio, con il suo jazz inedito d’autore.

Il concerto dei «Lombardo Bros Productions», è stato voluto fortemente da Giovanni Molinari e Francesco Scaramuzzi e tutti i collaboratori Capitani Coraggiosi, l’ormai noto programma radiofonico web che ha come obiettivo, tra ironia e competenza, la divulgazione della musica di qualità, prevalentemente indirizzata verso il jazz e i suoi dintorni.

Il concerto si terrà venerdì 7 agosto alle 21, nel bellissimo affresco naturale della Leonardo Trulli Resort a Locorotondo (info e prenotazioni: 080.431.62.98).

I Lombardo Bros, con Maria Enrica Lotesoriere (voce), Pippo Lombardo (tastiere), Alex Milella (chitarra), Beppe Sequestro (basso) e Mimmo Scialpi (batteria), proporranno una selezione accurata dei brani più belli della loro ventennale carriera artistica, tra cui la ormai famosa ballad More and More e le composizioni più rappresentative di anni di produzione tra cui la recentissima hit Non c’è caffè, preludio dell’ultimo album in uscita a settembre del Marchio Bossa. Con questo live celebrativo, sembra quasi che la band stia per annunciare qualcosa di importante per il prossimo futuro della band.

Lo chiediamo a Pippo Lombardo che in questi lunghi anni, ha composto, arrangiato, e suonato tutti i brani dei Lombardo Bros Productions.

«A breve uscirà l’ottavo album del Marchio Bossa ed è già in lavorazione il sesto dei Camera Soul – annuncia Pippo -. Di certo non ci manca la creatività, ed ora pare che in molti se ne stiano accorgendo. Questo live è un modo per rappresentare dal vivo tutta la nostra musica, che ha vissuto momenti di grande soddisfazione soprattutto all’estero. Ma è anche un modo per guardare all’imminente futuro che riserva importanti sorprese per noi e il nostro pubblico».

Per il fratello Piero, dopo il disastro del Coronavirus, sembra che la macchina bloccata dall’emergenza sanitaria, si stia rimettendo in moto. «Il blocco totale, ci ha impedito di realizzare un tour giapponese già pronto, rinviato al 2021, così come altri importanti appuntamenti. Ma tutto non è perso. Per noi adesso inizia un nuovo percorso, abbiamo un’etichetta prestigiosa che crede in noi (Azzurra Music) e un management d’eccellenza (MCManagement) che segue grandi artisti».