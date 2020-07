«E lascia stare»: ecco il tormentone estivo di RockAm che racconta il Covid e la voglia di ricominciare

Un brano fresco, sicuramente estivo ma che celebra anche un altro tipo di estate: quella dell’adolescenza e della voglia di ricominciare dopo le paure dell’emergenza Covid e il full lockdown che ha congelato per tre mesi i rapporti umani. È un po’ tutto questo «E lascia stare»: tormentone made in Basilicata, disponibile online, del giovanissimo RockAM, nome d’arte di Rocco Amendolara, 16 anni, capelli ricci, l’inseparabile chitarra tra le braccia e tanta voglia di raccontare se stesso e il suo mondo attraverso la musica.

Giovane lucano, originario di Senise paese in cui vive, Rockam è uno che l’amore per la musica lo coltiva praticamente da sempre: da quando, piccolissimo, guanto bianco e cappello imitava Michael Jackson; poi, crescendo, ha conosciuto e imparato ad amare i cantautori italiani. Poi, crescendo e continuando gli studi, ha cominciato anche a scrivere e comporre. Un suo must? Rino Gaetano, col cilindro e l’ukulele. E un po’ di Rino, nelle movenze, gli è rimasto. Si nota bene proprio nel videoclip di «E lascia stare», girato tra il mare e il lago nelle bellezze della sua terra, diretto da un altro giovane artista senisese, Domenico Petrigliano e prodotto da Brixol. Un testo partorito durante la quarantena che, evidentemente, ha stimolato ancora di più la creatività di questo giovanissimo musicista come è accaduto per altri suoi coetanei e non solo.

«È il mio debutto con un brano completo di videoclip - ci dice - ma non è il primo brano in assoluto. Un ringraziamento particolare va ad Amedeo Castronuovo (Brixol) per la base e perché ha prodotto le canzoni, Domenico Petrigliano per il video e Marco Cirigliano per il servizio fotografico del backstage, L’Olivia e l’Osservatorio Avifaunistico di Senise, tra le location scelte , Antonio Rossi per il flair bartending, Dj Neos, Enzo Mele per mix e mastering della voce e tutti gli amici che hanno partecipato».