«Seven»: con il nuovo singolo il compositore salentino Marco Rollo entra nella scuderia di Inri Classic

Il 12 giugno 2020 è uscito su tutte le piattaforme digitali – Soundcloud, Spotify, YouTube – il nuovo singolo del compositore salentino Marco Rollo, Seven. Un brano in 7/8, meglio da definirsi un viaggio musicale, in cui il pianoforte dalle melodie classiche incontra le vibrazioni dell’elettronica. L’identità di Marco è palese nelle sue composizioni, la sua ricercatezza lo porta a sperimentare e a fondere insieme i vari suoni da crearne delle entità uniche.

Questa sua peculiarità ha attirato l’attenzione della casa discografica Inri Classic Torino Metatron che lo ha voluto nella sua scuderia. Si tratta di una delle più grandi realtà produttive, in campo musicale, sul territorio nazionale. Il singolo Seven oltre ad avere ricevuto un strepitoso seguito sui vari canali, dal 16 giugno è in rotazione sulla frequenze della radio tedesca neoFM.de.

Marco Rollo è un compositore salentino, pianista e amante dell’elettronica, dei sampling che si fondono con le melodie del mediterraneo. La sua carriera musicale è costellata da esperienze multiformi che rendono eterogeno e vasto il suo background. Il suo incontro con la musica balcanica è stato durante la collaborazione con gli Opa Cupa, Ard Trio, Vudz, Raffaele Casarano e Paolo Fresu. Nelle sue composizioni troviamo influenze anche dal mondo jazz, le incursioni dal dubstep e dal progressive. Affascinato da nuovi suoni e sperimentazioni fanno di lui un pianista contemporaneo da seguire.