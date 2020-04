«Labello Blu», da Taranto la quarantena di Ombre Cinesi, tra nuovi singoli e vlog su Youtube

È uscito 'Labello Blu', il nuovo singolo di Ombre Cinesi, al secolo Donato Maiuri, cantautore e produttore tarantino, che in questo periodo di isolamento ha deciso di chiudersi nel suo Home Studio per scrivere canzoni e per raccontarsi con video-vlog pubblicati sul suo canale YouTube. Il singolo è il secondo scritto e prodotto durante questi giorni di quarantena, ed esce dopo 'Se domani finisse tutto'. Si tratta di un brano che racchiude pensieri e ricordi in cui è semplice rispecchiarsi. Nonostante le differenze e le sofferenze, la risposta a tutto è lasciarsi andare e ritrovarsi uniti, dicendo 'Ti stringerò, facciamo finta di niente'. Il singolo si può ascoltare su tutte le piattaforme in streaming.

Ombre Cinesi ha studiato Produzione Musicale, e nel 2017 ha pubblicato l'album d'esordio, 'Via Lombardia, 24'. Nel 2018 è iniziato il Fragola Tour, con cui ha portato il disco per tutta la penisola. Nello stesso anno Maiuri ha anche suonato all'Uno Maggio Taranto, al Monk di Roma per il 'Sei Tutto l'Indie Fest'. Nel 2019 è stato protagonista del Coitour, e il 3 maggio scorso è uscito il secondo album, Post Coito, seguito da vari singoli che hanno conquistato un posto nelle playlist più celebri di Spotify. Il 6 marzo è uscito Michael Jackson, primo singolo in Italia con un video girato interamente su TikTok, social che sta spopolando fra i giovanissimi e non solo.