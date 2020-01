Niccolò Fabi al Locus Festival 2020: unica data in Puglia ad agosto

Grande appuntamento sabato 8 agosto al Locus Festival, a Mavùgliola Masseria, Locorotondo (Ba), per l'unica data in Puglia del 'Tradizione e Tradimento' tour di Niccolò Fabi. Il cantautore romano, dopo i tanti sold out del tour di lancio dell'omonimo album, torna in giro per tutta l'estate e sarà in esclusiva anche nella nostra regione. I biglietti sono da subito disponibili tramite l'app DICE.fm, in esclusiva per le prime due settimane a questo link.

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati, 'Una somma di piccole cose'; (2016) e 'Tradizione e tradimento'; (2019).

Il grande successo dell'album “Tradizione e tradimento” e del relativo tour teatrale, è un attestato di grande fiducia da parte del pubblico di Niccolò Fabi che negli anni è cresciuto, seguendo il percorso del cantautore che continua a distinguersi in termini di libertà artistica e musicale. Il live di Niccolò Fabi è un viaggio in cui farsi trasportare liberamente. 2 ore ininterrotte di musica in cui le parole e il suono si mescolano con un nuovo immaginario visivo. Un intenso spettacolo in cui trovano il giusto equilibrio anche le sperimentazioni sonore che caratterizzano l’ultimo lavoro discografico del cantautore romano. Per un live in cui al centro di tutto resta solo la musica e le emozioni che è in grado di suscitare nello spettatore.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi (voce, chitarra e piano) presenti gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “mf coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel).