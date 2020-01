«Se l'amore è fantasia», ecco il nuovo singolo del pugliese Filippo Ferrante

È uscito "Se l'amore è fantasia", nuovo singolo del cantautore pugliese Filippo Ferrante, ex frontman della band 61 Cygni, attivo già da diversi anni nel panorama musicale italiano. Il singolo è l'apripista di un nuovo EP che uscirà nel corso del 2020, registrato e mixato dopo quasi un anno di lavoro, in Germania, all’Inscription Studio di Bonn. Ferrante proviene da differenti esperienze artistiche legate tutte da una grande passione per la musica e dalla voglia di mettere il proprio talento al servizio degli altri, affinchè anche una canzone, un suono o un timbro di voce, possa migliorare la vita delle persone.

Filippo si concentra da sempre fortemente sul live, puntando su un proprio spettacolo dal vivo dichiaratamente emozionante. Vanta una collaborazione importante con “Radionorba“, che lo ha portato in giro, attraverso il tour “Battiti Live”, per le piazze più importanti del Sud Italia assieme alla sua band. I ragazzi vincono l’MLK Project ed ottengono la programmazione radiofonica e televisiva del singolo “Dentro te“, rispettivamente su Radionorba e Telenorba, e la partecipazione a tutte le tappe del Radionorba Battiti Live, avendo, così, l’opportunità di aprire concerti ad artisti come Tiromancino, Alex Britti, Sonhora, Gianluca Grignani, Ron, Neffa, Fabri Fibra e molti altri.

Dopo il successo del singolo “Dentro te” seguono una lunga serie di concerti per tutta la Puglia, dove realizzano una serie di eventi in stretta collaborazione con Radionorba. Il singolo “Dentro te” nel frattempo verrà trasmesso per diversi mesi da diverse emittenti videomusicali nazionali.

Nel 2013 Filippo realizza il primo album con produzione artistica di Diego Calvetti, dal quale viene estratto il singolo di “eco” nazionale “Volerò“.

Nel 2015 ha lanciato due nuovi singoli: “Tutto l'amore che ho dentro” e “Nuovi giochi“. Quest’ultimo in poco tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni su Youtube e altrettante condivisioni in rete. Il singolo, trasmesso da più di 150 emittenti italiane ed anche estere (Belgio, Svizzera, Australia), raggiunge un ottimo piazzamento nella classifica italiana dei singoli indipendenti più trasmessi e graditi alle radio.

A Gennaio 2016 è uscito il nuovo singolo “Un'altra corsa” ispirato alla vera storia di un tassista, con produzione artistica Rusty Records. Il singolo è stato subito apprezzato dalla stampa e dagli addetti ai lavori; ha ottenuto un buon riscontro radiofonico nel circuito emergente italiano entrando anche in alta rotazione in diverse radio e nelle classifiche indie.

A Maggio 2016 è uscito un nuovo lavoro discografico: “Cosa resterà“. Il brano è stato registrato tra Italia e Germania e finalizzato al Massive Art Studios di Milano, inserendosi nella top 100 dei singoli più ascoltati dell’estate 2016. A Marzo 2017 ha pubblicato un nuovo lavoro discografico: “Nello specchio”, un nuovo inedito. Il brano è stato registrato in Germania, presso Inscription Studio, e finalizzato allo Sterling Sound di New York con produzione artistica e mix di Vito Angiuli. “Nello Specchio” ha raggiunto, in breve tempo, un ottimo posizionamento sul web entrando anche in rotazione nelle radio italiane.

Nell'anno 2018 ha pubblicato un nuovo EP con il singolo A testa in giù, che è entrato in alta rotazione su Radio Margherita ed altri network nazionali e il singolo estivo “Come l'inverno e le fragole”. Quest’ultimo ha ottenuto delle recensioni importanti dalla critica musicale italiana che lo ha definito un brano da hit nazionale mix tra originalità e canzone popolare. A Marzo 2019 il cantautore ha ultimato e lanciato un singolo: “Stasera ti scriverò” ottenendo ottimi riscontri on-line e nelle classifiche per novità pop dell’anno.