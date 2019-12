Nek, il tour si conclude a gennaio a Lecce e Bari

Sul finire del primo mese del nuovo anno, Nek si esibirà in Puglia, concludendo proprio nel tacco d’Italia il suo “Il mio gioco preferito – European tour”, con il quale ha fatto tappa oltre che nei principali teatri italiani, come l’Ariston di Sanremo, anche in importanti location della Germania, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Spagna.

Il cantautore emiliano farà tappa prima al teatro Politeama Greco di Lecce mercoledì 22, per poi spostarsi al TeatroTeam di Bari il giorno seguente giovedì 23 gennaio. Durante questi concerti Nek sta promuovendo il suo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima”, distribuito da Warner Music Italy e composto da sette tracce. Questo lavoro rappresenta il primo capitolo del nuovo progetto discografico intrapreso dall’artista che, allontanandosi dall’impronta elettronica del suo precedente album, va verso l’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato, da lui stesso prodotto e arrangiato insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio.

Proprio questo aspetto viene sottolineato durante i concerti di questo tour. Trenta canzoni, in oltre due ore filate di live, senza pausa. Quello proposto da Nek è una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, partendo da “Il mio gioco preferito – parte prima”, arriva ai grandi successi del suo percorso canoro come “Sei grande”, “Cuori in tempesta”, “Fatti avanti amore”,“Se io non avessi te” e “Laura non c’è”, che ha segnato il suo ingresso nei big della canzone italiana. Filippo Neviani, in attività già dal 1986 con il duo di musica country i Winchester, ha esordito come Nek nel ’92 con un album omonimo, dopo essersi fatto notare al Festival di Castrocaro l’anno prima. Nonostante fosse un esordiente, Filippo ha messo subito in mostra un notevole talento artistico, confermato nelle successive edizioni della kermesse sanremese. Nel 1993 è arrivato terzo nella categoria “Nuove proposte” con il brano “In te” e nel 1997, già nella categoria “Vip” ha cantato “Laura non c’è” che gli è valso il settimo posto e un grande consenso di pubblico, non solo in Italia.

I biglietti per i concerti di Lecce e Bari sono disponibili sul circuito TicketOne, nei rivenditori ufficiali dei teatri nei quali si terranno i concerti.