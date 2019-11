«Salvador»: nuovo singolo per i salentini Après la Classe

"Salvador" è il nuovo singolo degli Aprés la Classe, disponibile da venerdì 15 novembre su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali. Nel singolo, scritto in collaborazione con Danti, si fanno portavoci di un profondo messaggio sociale: il protagonista del brano è accecato dal denaro a tal punto da non vedere le ingiustizie che lo circondano, incarnando nella sua figura una metafora della vita.

La band salentina degli Après La Classe nasce nel 1996 ad Aradeo, nel cuore del Salento, si afferma in pochi anni, dai primi live nei club pugliesi fino a veri e propri tour in Italia ed Europa, grazie a brani creati senza limiti stilistici ed alla potenza di uno spettacolo live energico e coinvolgente, da sempre loro punta di diamante.

Nel 2002 la band pubblica il primo lavoro discografico dal titolo “Après La Classe” edito per Edel Music. Il singolo ”Ricominciamo” del conterraneo Adriano Pappalardo incontrò l’appoggio delle radio nazionali, e fu “Paris”, singolo successivo, a fare conoscere il nome della band in tutta la penisola e all’estero. Nel 2004 esce il loro secondo album, “Un numero”. L’anno successivo ricevono il Premio come gruppo rivelazione dall’Associazione “Super Club Live” ed “Assomusica”.

Nel 2006 pubblicano il terzo album in studio, “Luna Park”, e nello stesso anno la band festeggia i dieci anni di attività live in compagnia dei Sud Sound System, Caparezza e i Negramaro in un concerto indimenticabile svolto nella stupenda piazza di Sternatìa (Lecce). Ad aprile 2010 esce il nuovo album dal titolo “Mammalitaliani” per la Sunny Cola (etichetta di Caparezza, amico del gruppo salentino da anni) e distribuito dalla Universal Music Italia. Il brano “Mammalitaliani”, co-prodotto con Caparezza, diventa ben presto uno dei tormentoni Radio e Tv dell’estate 2010.

Il tour di Mammalitaliani, partito nel maggio 2010, non conosce soste in Italia e arriva presto anche all’estero, facendo tappa a New York e Los Angeles, per ben due volte di seguito, a Miami ed in Svizzera al Montreux Jazz Festival. Dopo quattro anni di tour tra Italia, Europa ed America, la band avverte la forte esigenza di chiudersi in studio per pubblicare il disco più intimo e introspettivo della propria carriera; nasce così: “Riuscire a Volare”, album autoprodotto dalla band e distribuito per Universal Music Italia, che contiene una collaborazione con l’amico di sempre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Il 9 giugno 2017, l’uscita del disco “Circo manicomio” sancisce il ritorno della band alle sonorità e ritmi che da sempre hanno caratterizzato e reso chiara l’identità del progetto Après in Italia ed all estero, la Patchanka, un mix di suoni e ritmi latino/rock/reggae da sempre filo conduttore nelle composizioni in studio e spettacoli live della band. A luglio 2019 tornano con la pubblicazione del singolo "Nada Contigo" in collaborazione con Alborosie.