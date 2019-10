Lacuna Coil: il tour europeo parte dal Demodé di Modugno

Parte dal Demodé Club di Modugno (Ba) il 2 novembre 2019 il Black Anima European Tour dei Lacuna Coil, band simbolo del metal italiano. L'appuntamento con la formazione milanese capeggiata da Cristina Scabbia è alle 22: il live sarà preceduto dalle esibizioni degli svizzeri Eluveitie e dei moldavi Infected Rain (biglietti in prevendita sul circuito Ticketone e al botteghino).

L'11 ottobre è uscito Black Anima, il nuovo lavoro discografico della band che nel 2018 ha festeggiato i 20 anni di carriera. Lo scorso anno è stato importante soprattutto per la Scabbia, che per la prima volta si è affacciata a un pubblico più 'pop' facendo la giudice a The Voice of Italy, su Rai 2. I primi singoli estratti dal disco sono stati Layers of Time e Reckless, e hanno rivelato immediatamente il mood più scuro ed heavy del disco. «Black Anima è tutti noi – ha dichiarato Cristina Scabbia, spiegando il concept del lavoro - esseri umani nella magnificenza di un'inquietante ambiguità. Il nucleo nero che equilibra tutto, come senza l’oscurità la luce non sarebbe mai esistita. Sei tu, sono io, è tutto ciò che nascondiamo e che esponiamo fieramente in un mondo sveglio solo a metà». Insieme a lei sul palco gli altri componenti della band, Andrea Ferro (voce), Marco Coti Zelati (basso, tastiere), Diego “Didi” Cavallotti (chitarre) e Richard Meiz (batteria).