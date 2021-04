Taranto, rifiuti sul marciapiede sporcaccioni rintracciati e multati

Taranto - Questa mattina Kyma Ambiente è intervenuta in via Acclavio, angolo via Mazzini, dove erano stati segnalati numerosi ingombranti abbandonati. Grazie agli ispettori ambientali e alla Polizia locale è stato possibile risalire ai responsabili, che sono stati multati: la ditta, che stava effettuando alcuni lavori in un appartamento nella stessa zona, è stata costretta a raccogliere tutti i rifiuti e a provvedere allo smaltimento. «Chiediamo ai cittadini di darci una mano - ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli - è un gesto di responsabilità. Segnalateci questi gesti incivili perché Taranto deve cambiare con l'aiuto di ciascuno di noi».