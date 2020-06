Covid 19 a Taranto, ecco il nuovo modulo di terapia intensiva al Moscati

TARANTO - E’ stato consegnato alla Asl di Taranto, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il nuovo modulo di terapia intensiva all’interno dell’ospedale Moscati, con 20 posti letto distribuiti in 10 stanze di degenza dotate di ventilatori polmonari e complete delle apparecchiature mediche necessarie per l’assistenza in terapia intensiva dei pazienti Covid-19. La struttura, situata in adiacenza al padiglione malattie infettive, dispone di accessi indipendenti ed è costituita da moduli prefabbricati assemblati in opera, in tempi estremamente rapidi, dalla Protezione Civile della Regione Puglia con il supporto tecnico dell’Asset (Agenzia strategica regionale) e il contributo economico della Banca d’Italia, che ha donato quattro milioni di euro per la realizzazione di questi reparti sia al Moscati di Taranto che all’ospedale Perrino di Brindisi.

L’intervento è stato realizzato da maestranze locali a cura della società Dmeco di Gioia del Colle, completo di un’impiantistica avanzata. «L'oncologico di Taranto - ha sottolineato il governatore Emiliano - oggi dispone di 20 posti letto di terapia intensiva, posti letto che sono stati predisposti per l’emergenza Covid, che rimarranno qui per sempre e costituiranno per tutte le esigenze del territorio una sicurezza importantissima e straordinaria. Consentiranno all’oncologico di agire in futuro per la maggiore tutela della salute delle persone e di avere un margine di sicurezza per le tante necessità dell’oncologia che in passato purtroppo non eravamo in grado di assicurare»