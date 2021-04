Potenza, cominciate vaccinazioni a persone con sindrome di down: la visita di Bardi

A Potenza sono cominciate stamani le somministrazioni del vaccino anti covid alle persone con sindrome di down e ai loro caregiver. Nella tenda donata dal Qatar e allestita in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano, poco fa c'è stata anche la visita del sindaco, Mario Guarente, e del presidente della Regione, Vito Bardi, i quali si sono intrattenuti con le persone con la sindrome di down e con i loro accompagnatori. Bardi ha visitato anche il personale della Marina Militare che sta eseguendo i tamponi in modalità drive-in.

L’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha reso noto che «chi non ha potuto recarsi questa mattina potrà recuperare la vaccinazione domani, sabato 3 aprile, dalle ore 9 alle 13.30, presso il polo Asp di via della Fisica».

Nel pomeriggio la somministrazione dei vaccini a questa fascia di persone fragili sarà eseguita anche a Matera.

