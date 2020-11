Foggia, da lunedì nuovo reparto pneumologia Covid al Riuniti

FOGGIA - Sarà attivo da lunedì 16 novembre il terzo reparto Covid di Pneumologia, ubicato al piano terra dell’ospedale D’Avanzo del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il reparto sarà dotato di 16 posti letto dei quali 5 di sub-intensiva, già attrezzati per eventuale riconversione a posti letto di Terapia Intensiva in caso di necessità. Sarà diretto da Maria Pia Foschino, direttore della Struttura Complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio Universitaria, con la collaborazione dei referenti di settore Donato Lacedonia e Massimo Selmi. In totale, saranno così assicurati 40 posti letto di Pnemologia Covid per acuti nell’Ospedale D’Avanzo.