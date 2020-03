Addio a Betty Williams, il ricordo della «sua» Fondazione in Basilicata

E’ morta a Belfast, Betty Williams, premio Nobel per la Pace e Presidente della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata. Lo annuncia Enzo Cursio- amministratore delegato della Fondazione.

«Betty Williams considerava l’Italia e soprattutto la Basilicata la sua seconda patria- ha dichiarato Cursio nel dare la triste notizia. In Basilicata ha infatti potuto realizzare il suo sogno di aiutare concretamente i bambini e le famiglie che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni».

Poi il ricordo, attraverso le parole di Cursio, dell’attivista e premio Nobel. “Nel 2003 Betty Williams è stata infatti promotrice della creazione del primo modello della Città della Pace per i Bambini Basilicata quando, durante la mobilitazione popolare in risposta al progetto di localizzare un deposito di materiale radioattivo in Basilicata, intervenne a sostegno di un utilizzo alternativo di questo territorio".

Nelle foto del 2012, Betty Williams subisce una scherzosa tirata di orecchie da parte del Dalai Lama, durante la visita ufficiale in Basilicata per la Fondazione.