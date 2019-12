Bari, scontro frontale al San Paolo: 4 feriti, alla guida un minorenne

Quattro giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente stradale tra due auto avvenuto all'alba di Natale in via Candura, al quartiere San Paolo di Bari, causato probabilmente anche dall'inesperienza di un 17enne che guidava senza patente. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due vetture - una Polo e una Smart - si sono scontrate riducendosi a un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e i vigili del fuoco: uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale (il conducente della Smart). I rilievi sono stati affati ai militari dell'Arma, mentre la Polizia locale ha deviato la circolazione per consentire la operazioni di rimozione dei due mezzi coinvolti nell'incidente. La Polo, come detto, era guidata da un 17enne senza patente. Sono in corso accertamenti per stabilire come sia riuscito il minorenne a entrare in possesso dell'auto.