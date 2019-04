Cagnano Varano, migliaia di fiaccole per dire no alla violenza

Cagnano Varano si è ritrovata in piazza. Con una fiaccolata ha ricordato il sacrificio del maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro e h ribadito il suo «no» silenzioso alla violenza. Un impegno che la comunità sta perseguendo d tempo nonostante i tentacoli peccaminosi della malavita. Un lavoro che società civile e associazioni stanno perseguendo da tempo grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale. Si sono ritrovati lungo la strada principale del paese, hanno fatto tappa davanti alla ludoteca dove i due militari sono stati bersaglio del presunto assassino Vincenzo Papantuono, si sono rimessi in marcia per concludere il loro percorso davanti alla caserma dei carabinieri in via D’Acquisto.