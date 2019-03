Bari-Gela, fotoracconto della vittoria: i gol, l'esultanza, gli spalti

Il Bari ha battuto il Gela per 2-1 al San Nicola in una sfida piena di emozioni. I pugliesi sono passati in svantaggio al 36' del primo tempo per un gol su rigore di Ragosta per i siciliani (con espulsione del terzino Aloisi). Nella ripresa la riscossa: all’11' il pari con un autogol di La Vardera su angolo di Floriano, e al 27' il gol partita di Iadaresta su assist sempre di Floriano. Nel finale il Bari è rimasto in 9 per l’espulsione di Mattera, il Gela in 10 per il rosso a Scicolone.

Con questi tre punti il Bari consolida il primato nel girone I della Serie D, e mantiene invariato il vantaggio sulla seconda, la Turris, distante 11 punti.