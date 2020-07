Bari, «Io resto in corsia»: diventa un libro l’hashtag lanciato dai medici durante emergenza Covid

BARI - L’hashtag lanciato dai medici del Policlinico di Bari e adottato dai tutti gli operatori sanitari impegnati durante l’emergenza Covid19 diventa un libro. “Io resto in corsia” pubblicato da Adda Editore racconta con immagini e parole i giorni vissuti a stretto contatto con il virus nelle corsie dei reparti.

A mettere nero su bianco le emozioni e le esperienze tra la barelle del pronto soccorso e nelle stanze di isolamento di malattie infettive, tra i monitor della terapia intensiva e negli obitori della medicina legale sono stati i medici del Policlinico di Bari. Hanno tolto i camici e preso la penna. Almeno per un giorno.

Le parole degli operatori sanitari accompagnano le fotografie fatte nei reparti. A immortalare l’umanità e l’impegno dei professionisti impegnati nella lotta al Covid19 è stato il fotoreporter Christian Mantuano, che ha realizzato un reportage nel Covid Hospital del Policlinico di Bari tra medici e infermieri impegnati nel soccorso. Il libro, curato dalla giornalista Francesca Russi, è una raccolta senza filtro di fotografie e di testimonianze di storia sanitaria ed è stato presentato ieri pomeriggio nel palazzo Ateneo di Bari.

«Abbiamo ascoltato con grande emozione il racconto di chi è stato in prima linea in un periodo particolarmente difficile per la vita del Paese e a loro esprimiamo tutta la nostra gratitudine.

Questo periodo ha mutato la prospettiva delle nostre vite in un tempo brevissimo - ha aggiunto il rettore dell'Università degli Studi di Bari, Stefano Bronzini - Una trasformazione che impone a tutti una riflessione sulle modalità di crescita e di sviluppo del paese».



«È un volume che è storia, testimonianza e memoria che consegniamo oggi alla comunità e che lasciamo domani alle future generazioni», commenta il prof. Loreto Gesualdo, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari che è tra gli autori del testo con un capitolo sul Covid Hotel che ha ospitato gratuitamente per un mese 80 medici e infermieri.

«Ogni fotografia, ogni singolo scatto non è un pezzo di carta stampata a colori, è uno squarcio di vita, è la punta di un iceberg, ogni foto ha una storia, rappresenta un attimo di un percorso; mille foto, mille storie tristi, felici, quotidiane, routinarie, esaltanti, disarmanti: il libro cristallizza i momenti dell’emergenza e rappresenta un prezioso documento di storia sanitaria», ragiona il professor Franco Introna, direttore della Medicina legale universitaria del Policlinico di Bari.

«Il libro testimonia l’impegno, il sacrificio, la dedizione e la passione dei professionisti rimasti in corsia, a lavoro, mentre quasi tutto il Paese era in lockdown – dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore –quelle immagini catturate in corsia sono la sintesi perfetta di quello che è stato lo slogan della pandemia ‘insieme ce la faremo’. Insieme è una parola straordinaria: è stato il motore che ha moltiplicato energie e risorse. Siamo stati squadra e insieme ce l’abbiamo fatta”.



Il libro fotografico contiene i contributi di medici e docenti universitari: Franco Introna, Loreto Gesualdo, Maria Chironna, Annalisa Saracino, Lidia Dalfino, Giovanni Migliore, Silvio Tafuri, Lucilla Crudele, Sara Sablone.