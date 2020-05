Aeronautica dona pc e videoproiettore al Di Venere: Asl Bari ringrazia

BARI - Una rappresentanza dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle, guidata dal comandante tenente colonnello, Davide Verdolini, è stata stamattina in visita all’ospedale «Di Venere» di Bari-Carbonara per consegnare all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale un pc e un videoproiettore. La donazione era cominciata a febbraio scorso quando gli elicotteristi dell’84° Centro CSAR hanno donato all’Utin un transilluminatore neonatale, un dispositivo medico impiegato nei pazienti pediatrici. Poi l’emergenza Covid ha fatto slittare gli ulteriori doni.

«Ringraziamo l’84° CSAR di Gioia del Colle e l’Aeronautica Militare - ha detto il direttore dell’Utin Antonio Del Vecchio - per la donazione di strumenti e apparecchiature utili nel lavoro quotidiano della nostra unità operativa, impegnata a trattare pazienti particolarmente fragili, e anche perché nella loro attività di soccorso offrono un contributo fondamentale per salvare vite». «La vocazione del soccorso - ha ricordato Verdolini - è nelle nostre corde, capiamo l’impegno che c'è nel soccorrere una persona che poi viene accolta in strutture sanitarie».