San Nicola a Bari: il piano del traffico e dei divieti dal 5 al 9 maggio

BARI - In vista degli eventi religiosi e laici organizzati per la festa patronale di San Nicola, l’amministrazione comunale di Bari ha previsto una serie di misure e divieti relativi al traffico e alla viabilità individuati dalla Polizia locale con apposita ordinanza.

Per questa edizione della festa nicolaiana tornano le Frecce Tricolori, che si esibiranno nella giornata di domenica 8 maggio. Già nella giornata di giovedì 5 maggio, per consentire lo svolgimento delle esercitazioni della pattuglia acrobatica, la Polizia locale ha previsto però una serie di divieti (di seguito elencati).

Venerdì 6 maggio le attività propedeutiche alla sagra entrano nel vivo: il lungomare Imperatore Augusto sarà interessato dal divieto di sosta e di transito assoluto per permettere agli operatori del commercio ambulante di allestire le postazioni assegnate.

Sabato 7 maggio, invece, i divieti ricalcheranno il percorso del Corteo Storico, come di consueto, mentre nella giornata di domenica 8 maggio le limitazioni al transito e alla sosta si estenderanno anche al lungomare Nazario Sauro e, in concomitanza dell’esibizione delle Frecce Tricolori, fino al parco Perotti. Nelle prossime ore saranno comunicate anche le variazioni dei percorsi dei bus urbani e gli orari delle corse dei Park & Ride cittadini, insieme ai provvedimenti relativi alle aree di sosta che saranno attivate in favore dei residenti dei quartieri interessati dai divieti. Di seguito i dettagli dell’ordinanza della Polizia locale.

5 MAGGIO

1. dalle ore 7 alle 18 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade piazze:

a. piazzale IV Novembre;

b. lungomare Di Crollalanza;

c. molo S. Nicola;

d. via Fiorese;

e. piazza Eroi del Mare;

f. largo G. Bruno;

g. largo Adua;

h. piazza A. Diaz;

i. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Dalmazia;

j. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

k. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

l. via Dalmazia;

m. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

n. via Mele;

o. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

p. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

q. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

r. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

s. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

t. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

u. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

2. dalle ore 15 alle 18 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale IV Novembre;

b. lungomare Di Crollalanza;

c. molo S. Nicola;

d. via Fiorese;

e. piazza Eroi del Mare;

f. largo G. Bruno;

g. largo Adua;

h. piazza A. Diaz;

i. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Dalmazia;

j. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

k. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

l. via Dalmazia;

m. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

n. via Mele;

o. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

p. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

q. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

r. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

s. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

t. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

6 MAGGIO

1. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imp. Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia;

b. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

2. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imp. Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola);

b. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

3. dalle ore 14 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari (per le prove della performance artistica su prospetto del Teatro Piccinni);

4. dalle ore 20 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari (per le prove della performance artistica su prospetto del Teatro Piccinni);

5. dalle ore 18 alle 24, al passaggio della “RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CONSEGNA DELLE OSSA DI SAN NICOLA”, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

molo S. Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta

Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada S. Marco, via Carmine;

7 MAGGIO

1. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre;

g. c.so Vittorio Emanuele II;

h. piazza della Libertà;

i. piazza Massari;

j. piazza Federico II di Svevia;

k. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia

l. via Boemondo;

m. strada Palazzo dell’Intendenza;

n. via B. Petrone;

o. via Villari;

p. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

r. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

s. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

t. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

u. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

- area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

v. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

w. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

x. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

y. via Fiorese;

z. molo S. Nicola;

aa. lungomare Di Crollalanza;

bb. piazza Eroi del Mare;

cc. largo G. Bruno;

dd. largo Adua;

ee. piazza A. Diaz;

ff. via Giandomenico Petroni;

gg. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

hh. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno;

ii. via Dalmazia;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

kk. via Mele;

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

rr. via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa);

ss. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

tt. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

uu. via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Garibaldi;

vv. piazza Garibaldi:

- nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Bonazzi;

- nel tratto compreso tra via Manzoni e largo Nitti Valentini;

- nel tratto compreso tra via Crispi e via Manzoni;

2. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola);

f. piazzale IV Novembre;

g. c.so Vittorio Emanuele II;

h. piazza Libertà;

i. piazza Massari;

j. piazza Federico II di Svevia;

k. via Boemondo;

l. strada Palazzo dell’Intendenza;

m. via B. Petrone;

n. via Villari;

o. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

q. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

s. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

t. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

u. via Piccinni;

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

z. via Fiorese;

aa. molo S. Nicola;

bb. lungomare Di Crollalanza;

cc. piazza Eroi del Mare;

dd. largo G. Bruno;

ee. largo Adua;

ff. piazza A. Diaz:

gg. lungomare N. Sauro;

hh. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

ii. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

jj. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

kk. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

ll. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

mm. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

nn. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

oo. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

pp. via Lombardi;

qq. via Latilla;

rr. corso sen. A. De Tullio:

3. dalle ore 17 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE”, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75);

4. dalle ore 17.00 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via S. Francesco d’Assisi;

b. piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi;

c. via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi;

d. via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi;

A partire dalle ore 20.30 il Corteo Storico si svilupperà lungo piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola;

8 MAGGIO

1. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre;

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone;

h. piazza della Libertà;

i. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

j. piazza Federico II di Svevia;

k. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia;

l. via Boemondo;

m. strada Palazzo dell’Intendenza;

n. via B. Petrone;

o. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

p. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

q. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

r. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

s. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

- area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

t. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

u. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

v. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

w. via Fiorese;

x. molo S. Nicola;

y. lungomare Di Crollalanza;

z. piazza Eroi del Mare;

aa. largo G. Bruno;

bb. largo Adua;

cc. piazza A. Diaz;

dd. via Giandomenico Petroni;

ee. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

ff. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno;

gg. via Dalmazia;

hh. via Matteotti, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

ii. via Mele;

jj. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

kk. via Corfù, tratto compreso tra corso Sonnino e via Dalmazia;

ll. via Gorizia, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

mm. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

nn. via Istria, tratto compreso tra corso Sonnino e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

qq. via Spalato, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

ww.via Ragusa, tratto compreso tra corso Sonnino ed il cancello fronte mare (strada chiusa);

rr. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

ss. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

tt. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste, eccetto bus dei pellegrini autorizzati;

uu. corso sen. A. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il varco “Dogana”, eccetto bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e discesa dei passeggeri;

2. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre;

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi;

h. piazza della Libertà;

i. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

j. piazza Federico II di Svevia;

k. via Boemondo;

l. strada Palazzo dell’Intendenza;

m. via B. Petrone;

n. via Villari;

o. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

q. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

s. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

t. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

u. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi;

v. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo;

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

z. via Fiorese;

aa. molo S. Nicola;

bb. lungomare Di Crollalanza;

cc. piazza Eroi del Mare;

dd. largo G. Bruno;

ee. largo Adua;

ff. piazza A. Diaz:

gg. lungomare N. Sauro;

hh. via Matteotti, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

ii. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

jj. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

kk. via Corfù, tratto compreso tra corso Sonnino e via Dalmazia;

ll. via Gorizia, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

mm. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

nn. via Istria, tratto compreso tra corso Sonnino e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

qq. via Spalato, tratto compreso tra corso Sonnino e lungomare N. Sauro;

rr. via Ragusa, tratto compreso tra corso Sonnino e via Dalmazia;

ss. corso sen. A. De Tullio;

tt. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste;

3. dalle ore 13 alle 18 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Dalmazia (eccetto veicoli della Aeronautica Militare, dei residenti delle strutture militari nonché delle Autorità autorizzati alla sosta all’interno del Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea e della Comando Regione Carabinieri “Puglia”); il tratto di strada compreso tra il civ. 98 della via Dalmazia e l’intersezione con via G.ppe Di Vagno dovrà prevedere la divisione in senso longitudinale della carreggiata (utilizzando alternativamente transenne, nastro bianco/rosso, coni mobili delineatori, ecc.) al fine di preservare la parte della carreggiata - lato mare - riservata esclusivamente ai veicoli autorizzati che dovranno accedere all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”;

b. via Giandomenico Petroni;

c. lungomare Giovine;

d. lungomare Di Cagno Abbrescia;

e. corso Trieste;

f. via Ballestrero;

g. lungomare Perotti;

h. cavalcavia Garibaldi (l’accesso al sovrappasso, dal lato via Aristosseno con direzione verso il Lungomare, sarà consentito ai soli veicoli autorizzati che dovranno impegnare la via Dalmazia dal lato di via G.ppe Di Vagno, e accedere esclusivamente all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”);

Di seguito il percorso delle processioni:

- dalle ore 6.45:

piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, via delle Crociate, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, piazza Libertà, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour (sino all’altezza della fontana monumentale) e ritorno sulla stessa c.so Cavour (corsia di marcia con direzione verso piazzale IV Novembre) sino a piazza Eroi del Mare, piazza Eroi del Mare, lungomare A. Di Crollalanza, molo S. Nicola;

- dalle ore 20:

molo S. Nicola, lungomare A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so Cavour (corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese;

9 MAGGIO

1. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre;

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone;

h. piazza Libertà;

i. via Boemondo;

j. strada Palazzo dell’Intendenza;

k. via B. Petrone;

l. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

m. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

n. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

o. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

- area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

p. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

q. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

r. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

s. via Fiorese;

t. molo S. Nicola;

u. lungomare Di Crollalanza;

v. piazza Eroi del Mare;

w. largo G. Bruno;

x. largo Adua;

y. piazza A. Diaz;

z. lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

aa. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

bb. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

cc. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

dd. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

ee. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

ff. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

gg. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

hh. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

ii. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

jj. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

kk. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

2. dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. lungomare Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre;

3. dalle ore 16 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

b. piazza Libertà;

c. via Boemondo;

d. strada Palazzo dell’Intendenza;

e. via B. Petrone;

f. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

g. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

h. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

i. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli;

j. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

k. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

l. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo;

m. via Fiorese;

n. molo S. Nicola;

o. lungomare Di Crollalanza;

p. piazza Eroi del Mare;

q. largo G. Bruno;

r. largo Adua;

s. piazza A. Diaz:

t. lungomare N. Sauro;

u. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

v. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

w. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

x. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

y. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

z. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

aa. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

bb. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

cc. corso sen. A. De Tullio;

Infine, dalle ore 8 del 7 maggio alle 24 del 9 maggio è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” per i veicoli con portata superiore a t. 3,5 all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - lungomare Imp. Augusto - corso sen. De Tullio - corso Vittorio Veneto.